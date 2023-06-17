مؤتمر صحفى مشترك لوزير الخارجية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية غدًا

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، يعقبها جلسة مباحثات ثنائية، ثم مؤتمر صحفي مشترك.
مؤتمر صحفى مشترك لوزير الخارجية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية غدًاالسبت، 17 يونيو 2023 04:29 م
سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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