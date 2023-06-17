مؤتمر صحفى مشترك لوزير الخارجية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية غدًا

كتب أحمد جمعة

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، يعقبها جلسة مباحثات ثنائية، ثم مؤتمر صحفي مشترك.