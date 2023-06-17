عادل الغضبان: بورسعيد جاهزة لاستقبال الزائرين من محافظات مصر خلال عيد الأضحى

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا، مع رئيس مدينة بورفواد ورؤساء أحياء ( العرب والمناخ والشرق) وإدارة المصايف والشواطىء، وجهاز الانقاذ والطوارىء، وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، و تهيئة الأحياء والشواطىء والميادين لاستقبال زوار المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال ، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري ، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ و مداخل بورسعيد، وإزالة كافة أنواع الاشغالات التي تشوه المظهر الحضاري.

كما وجه محافظ بورسعيد إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق مع الاحياء، بالقيام برفع كفاءة شواطىء بورسعيد، و تنفيذ حملات يومية للنظافة، فضلا عن توحيد أسعار الشماسي و الكافتيريات و تخصيص عامل نظافة لكل كافتيريا، للحفاظ على المظهر الحضاري لشاطىء بورسعيد، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، و متابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى، مؤكدا أن بورسعيد جاهزة لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، خلال عيد الاضحى المبارك.