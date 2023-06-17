طرح أرز بسعر 20 جنيه في المجمعات الاستهلاكية بدمياط.. اعرف الأماكن

أعلنت مديرية تموين دمياط، عن توافر سلعة الأرز للمواطنين بكافة فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة بسعر 20 جنيه في الأماكن التالية :
- مبني إدارة التموين "السنانية أمام موقف رأس البر"
- المجمع الاستهلاكي دمياط ( دمياط شارع الشرباصي )
-جمعية أسماك المظلوم ( دمياط مساكن المظلوم ) .
- جمعية أسماك سوق الخضار ( دمياط شارع سوق الخضار) .
- دلتا دمياط القديمة ( من ميدان الشهابية ) .
-جمعية أسماك السنانية ( دمياط أول الكوبري العلوي ) .
- دلتا فارسكور ( فارسكور بجوار الإدارة التعليمية )
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مجمع استهلاكي فارسكور ( فارسكور بجوار مركز الشرطة ) .
- جمعية دلتا دمياط الجديدة ( دمياط الجديدة المجاورة الأولي ) .
- سومانيل رأس البر ( رأس البر – السوق العمومي ) .
- كشك تموين شارع 101 رأس البر ( رأس البر شارع 101 ) .
- جمعية أسماك ميناء دمياط ( الميناء)
- جمعية أسماك الزرقا ( الزرقا مساكن الزرقا أمام الشهر العقاري )
- مجمع استهلاكي الزرقا ( الزرقا بجوار مكتب التموين ) .
-جمعية تفتيش كفر سعد ( التفتيش بجوار شرطة السوق العمومي ) .
- جمعية أسماك كفر سليمان ( كفر سليمان جمعية تنمية المجتمع ) .
- جمعية أسماك ميت أبو غالب ( ميت أبو غالب )
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