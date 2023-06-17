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طرح أرز بسعر 20 جنيه في المجمعات الاستهلاكية بدمياط.. اعرف الأماكن

السبت، 17 يونيو 2023 12:32 م
طرح أرز بسعر 20 جنيه في المجمعات الاستهلاكية بدمياط.. اعرف الأماكن أرز - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت مديرية تموين دمياط، عن توافر سلعة الأرز للمواطنين بكافة فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة بسعر 20 جنيه في الأماكن التالية : 
 
- مبني إدارة التموين "السنانية أمام موقف رأس البر"
 
- المجمع الاستهلاكي دمياط ( دمياط شارع الشرباصي ) 
 
-جمعية أسماك المظلوم ( دمياط مساكن المظلوم ) .
 
- جمعية أسماك سوق الخضار ( دمياط شارع سوق الخضار) .
 
- دلتا دمياط القديمة ( من ميدان الشهابية ) .
 
-جمعية أسماك السنانية ( دمياط أول الكوبري العلوي ) .
 
- دلتا فارسكور (  فارسكور بجوار الإدارة التعليمية ) 
-
مجمع  استهلاكي فارسكور ( فارسكور بجوار مركز الشرطة ) .
 
- جمعية دلتا دمياط الجديدة ( دمياط الجديدة المجاورة الأولي ) .
 
- سومانيل رأس البر ( رأس البر – السوق العمومي ) .
 
- كشك تموين شارع  101 رأس البر ( رأس البر شارع 101 ) .
 
- جمعية أسماك ميناء دمياط ( الميناء)
 
- جمعية أسماك الزرقا ( الزرقا مساكن الزرقا أمام الشهر العقاري ) 
 
- مجمع استهلاكي الزرقا ( الزرقا بجوار مكتب التموين ) .
 
-جمعية تفتيش كفر سعد ( التفتيش بجوار شرطة السوق العمومي ) .
 
- جمعية أسماك كفر سليمان ( كفر سليمان جمعية تنمية المجتمع ) .
 
- جمعية أسماك ميت أبو غالب ( ميت أبو غالب )
 
 
 
 

 


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