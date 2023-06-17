سكرتير عام شمال سيناء يفتتح معرض السلع الغذائية في العريش

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء نائبًا عن المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، معرض السلع الغذائية الذي تقيمه أمانة شمال سيناء في حزب مستقبل وطن في مدينة العريش، وذلك في حضور يسري جاسر أمين تنظيم الحزب بشمال سيناء وعدد من قيادات الحزب.

وقال الغندور، أن المعرض أقيم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير السلع الأساسية والغذائية واللحوم والبقوليات والخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال التجارية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

بدوره أكد يسري جاسر أمين تنظيم الحزب بشمال سيناء أن المعرض أقيم لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين، وفي إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لتلبية احتياجات المواطنين ودعم مؤسسات الدولة.

أضاف جاسر، أن هناك عروض وتخفيضات في المعرض على السلع الغذائية، حيث يباع كيس الأرز والسكر أقل من الأسواق بـ 5 جنيهات، وطبق البيض يباع بأقل من الأسواق بـ 10 جنيهات واللحمة البلدي تباع 280 جنيهًا للكيلو.