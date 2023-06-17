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سعر الكيلو 160 جنيه.. "التموين" تطرح لحوم بأسعار مخفضة في أسواق بورسعيد

السبت، 17 يونيو 2023 01:57 م
سعر الكيلو 160 جنيه.. "التموين" تطرح لحوم بأسعار مخفضة في أسواق بورسعيد محمد عوض مدير عام تموين بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على استعدادت المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة، تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط. 
 
وأضاف "عوض"، أنه وصل لحوم ودواجن برازيلى مجمد بفروع ومنافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة، وتوافر كميات كبيرة منها، وجاء سعر كيلو اللحوم البرازيلي 160 جنيه، وسعر الدواجن البرازيلي المجمدة 102 جنيه ل 1200 جرام. 
 
وأشار إلى أن اللحوم والدواجن البرازيلى المجمدة توجد فى منافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين في فروع : شارع طرح البحر أمام مسجد الشاطئ (دلتا ماركت)، شارع مصطفى كامل أمام باب 20 الجمركي، شارع أسوان بجوار ديوان عام حى العرب.
 
 
وأوضح مدير عام تموين بورسعيد، أن الحملات المكبرة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار والاطلاع بشكل مستمر على جودة السلع المعروضة للمواطنين.
 
 
 
 
 
 

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