ونقلت وكالة "أنى" الهندية عن مصادر قولها إن مودي أخذ خطوة جرئية وتحدث نيابة عن أفريقيا على الساحة الدولية لتشكيل مستقبل العالم المشترك، مقترحا منح العضوية الكاملة للاتحاد الإفريقي في القمة المقبلة لمجموعة العشرين في دلهي.



وأضافت المصادر أن مودي يأخذ بحزم تبني ودعم القضية الإفريقية لتكون في مقدمة الحدث.. وستكون هذه خطوة صحيحة في طريق هيكل وحوكمة عالميان عادلان وأكثر شمولا وتمثيلا.



كما أشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء مودى يؤمن بشدة بإعطاء صوت أكبر لدول الجنوب العالمي على المنصات الدولية، ولا سيما الدول الإفريقية.



وتابعات المصادر أنه كجزء من رئاسة الهند لمجموعة العشرين، ركز بشكل خاص على دمج أولويات الدول الإفريقية في أجندة مجموعة العشرين.