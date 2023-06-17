رئيس الوزراء العراقى: الصحفيين العراقيين قدموا تضحيات عظيمة

رسالة بغداد محمد السيد الشاذلى

رحب المهندس محمد شيَّاع السوداني، رئيس الوزراء العراقى، بوزراء الثقافة والإعلام ونقباء الصحفيين العرب المشاركين فى العيد الوطني للصحافة العراقية، ببغداد دار السلام، متمنيا للصحفيين العراقيين بمزيد من التقدم والإبداع.

وأضاف محمد شيَّاع السوداني خلال كلمة له فى الحفل المركزى الذى تنظمه نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى ال ١٥٤ لعيد الصحافة العراقية، أن الصحافة العراقية كانت شاهدة على التحولات السياسية والاجتماعية، مشيرا الى أنها لم تكن مجرد وسيلة إعلامية تنقل الأنشطة ولكن شريكة أساسية.

وأشار رئيس الوزراء العراقى الى أن الصحافة العراقية استطاعت أن تتجاوز كل المحن التى مرت بها، مؤكدا أن الصحفيين العراقيين قدموا تضحيات عظيمة وقاموا بدور وطنى كبير حين حاولت الأجندات الأجنبية أن تمزج شملهم.

وأوضح المهندس محمد شيَّاع السوداني، رئيس الوزراء العراقى، أن الحكومة تتعامل مع الصحافة على أنها فاعل و شريك مهم لها فى كثير من الملفات، لافتا إلى أنه بشأن ملف مكافحة الفساد تعول فيه الحكومة على الصحافة لكشف الفاسدين.

وذكر المهندس محمد شيَّاع السوداني، رئيس الوزراء العراقى :":اتخذنا حزمة من الاجراءات للتخفيف من الأعباء عن الصحفيين، ومن اجل دور حقيقى للسلطة الرابعة يحتم علينا توفير حياة كريمة للصحفيين، الصحافة مدعوة اليوم لان تنقل الوجه الايجابى المشرق للعراق".