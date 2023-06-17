خبراء المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه يجتمعون لمناقشة الدراسات المشتركة

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن خبراء من مصر وهولندا اجتمعوا تحت مظلة المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، لمناقشة عدد من الدراسات والمشروعات التي يجرى الإعداد لها بين الجانبين تحت إشراف قطاع التخطيط بالوزارة.

وتمت مناقشة نظم الحماية المتوائمة مع الطبيعة لحماية الشواطئ المصرية من النحر، والذي يتضمن نظام التغذية بالرمال وكذلك محرك الرمال، وحساب كميات الرمال المتوفرة على شواطئ البحر المتوسط وأماكن تواجدها لإستخدامها كمصدر للتغذية في المستقبل في حالة ملاءمتها لهذا الغرض ، مع تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات في هذا المجال.

ويعد التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول، والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وإنعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه ، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها ، حيث أن تاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ 46 عاماً منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976 ، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.