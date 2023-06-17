توقف صيد الفلايك ببورسعيد لاضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا "اليوم السابع "توقف صيد الفلايك ببورسعيد لاضطراب حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط وذلك لارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار ما أدى إلى عزوف الصيادين مغادرة الشاطئ حفاظاً على أرواحهم من سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبهم أكد صيادو الفلايك ببورسعيد " لليوم السابع" أن الأسباب التى دفعتهم للعزوف عن الصيد بالبحر الأبيض المتوسط بسبب اضطراب حركة الملاحة المتمثلة فى سرعة الرياح التى قد تصل إلى 29/40كم /ساعة فضلاً عن هبوب الرياح إلى 50كم /ساعة ما أدى إلى ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار وكلها عوامل تمنع الصيد حفاظاً على سلامة طاقم البحارة.

ومن جهة أخرى أكد صيادو المتوسط استئناف مزاولة نشاط الصيد مع تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة إن شاءالله.