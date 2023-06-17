بيطري الإسكندرية: الكشف على إناث الأضحية قبل الذبح للتأكد من عدم حملها.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال الدكتور محمد فيصل طبيب بيطرى بأحد أسواق المواشى غرب محافظة الإسكندرية ، أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك من توفير جهاز سونار للكشف عن رؤوس الخراف والأبقار والماعز العشر لمنع ذبحها.



وأضاف الدكتور محمد فيصل لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم بإجراء اشاعات وسونار للنجعات والماعز لمعرفت أن كانت عشر أو فاضية ولو فاضية من أى حمل لتكون، أضحية فى العيد، ويتم الكشف عليها عن طريق الجهاز ويتم وضع جيل على أماكن محددة بالبطن ووضع الذراع على البطن، ويتم تحريكه على البطن وتظهر على الجهاز من خلال الشاشة بجهاز بالانترسونز، وأن كانت عشر " حامل " أو غير عشر توضح الصورة وجود جنين من عدمه.



وأشار الطبيب البيطرى أنه فى التأكد أنه ليست حامل يقوم المشترى بشرائها للأضحية أو شرائها للتربية، أو إرجاعها للتاجر، والبحث عن أخرى، وتابع أن عملية الشراء فى أغلب الحالات لا تتم الا بعد إجراء الكشف بالسونار والتأكد من عدم حملها، وعن الحالات التى تكون بها المواشى عشر مثل الماعز بعض الحالات يكون بها حمل من 3 أو 4 مولود وبتكون أقصى حاجة فى الحمل، أما الضانى فيكون واحد أو اثنين وأوقات بيكون نادر.



وعلى صعيد آخر، تشهد أسواق العامرية للمواشى غرب الإسكندرية، إقبال من المواطنين لشراء الأضاحى، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى، ويجتمع التجار فى الساحة الكبيرة لعرض المواشى وجذب عرضها للبيع من قبل الزبائن، وخاصة الأضاحى البرقى التى تتواجد بأعداد كبيرة من مختلف الأوزان.



الكشف-بالسونار-علي-المواشي-في-الإسكندرية



الكشف--بالسونار-علي--المواشي-في-الإسكندرية



الكشف--علي-المواشي-في-أسواق-الإسكندرية