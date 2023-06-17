اليوم السابع
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بعد انكسار الموجة الحارة.. ارتفاع الأمواج فى بعض شواطئ الإسكندرية

السبت، 17 يونيو 2023 01:13 م
بعد انكسار الموجة الحارة.. ارتفاع الأمواج فى بعض شواطئ الإسكندرية رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على بعض شواطئ القطاع الشرقى والغربى، حيث جاءت حالة البحر أعلي من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة لذلك تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي تنبيها للسادة الرواد بالحظر عند نزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ، اما الشواطئ التي اكتمل بها حاجز أمواج فرفعت اليوم الراية الخضراء  وهي ( إيناس حقي - إسحق حلمي - السرايا - الإسكندر) ونسب إشغال الشواطئ لم تتعدي 25% انتهز الفرصة واستمتع بالطقس علي شواطئ الإسكندرية. 
 
وشددت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت" ، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد .
 
 
فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :
أولا:
الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
1. الدخول على الموقع 
2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه  
3. الضغط على خانة احجز الآن
4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:
الاسم 
رقم الهاتف 
رقم الواتساب
البريد الالكتروني
رقم الهوية 
5. تحديد عدد الافراد 
6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة ) 
7. موافقة علي الشروط و الاحكام
8. اضغط احجز اللآن
9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة للمرور به من بوابة الشاطئ.
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة،ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.
 
على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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