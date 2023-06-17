الكشف الطبى على 1511 شخص فى قافلة طبية لجامعة الأزهر الشريف بمدينة رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن نشاط القافله الطبية التابعة لجامعة الأزهر الشريف، والمنظمه بمدينة رأس غارب بالتعاون بين مديرية الصحة، ومجلس مدينه رأس غارب والتى أقيمت بمبنى رعاية الطفل ، ومستشفى رأس غارب التخصصي.

وشملت القافلة عدة تخصصات من أساتذة جامعة الأزهر في تخصصات " الجراحة العامة - الأنف والأذن - الباطنة وأمراض الكلي - الاطفال - النساء والتوليد - الرمد - العظام - جراحة المخ والأعصاب".

وأوضحت مديرية الصحة، أن القافلة اجرت الكشف الطبى على 1511 مواطن بينهم 204 أنف وأذن، و221 باطنة عامة، و118 أطفال، و72 نساء وتوليد، و481 رمد، و224 عظام، و82 جراحة عامة، و109 جراحة مخ وأعصاب ، وذلك فى اطار بروتوكول التعاون مع جامعة الأزهر