الاتحاد الأوروبى يدين قرار روسيا إجراء انتخابات فى الأراضى الأوكرانية الواقعة تحت سيطرتها

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أدان الاتحاد الأوروبى قرار لجنة الانتخابات المركزية فى روسيا هذا الأسبوع إجراء انتخابات فى سبتمبر فى الأراضى الأوكرانية التى تحتلها روسيا عسكريًا، مشيرا إلى أنه انتهاك آخر للقانون الدولي.

وقال الاتحاد فى بيان -وفق ما جاء على موقع دائرة العمل الخارجى الأوروبى الإلكترونى اليوم السبت- إن هذه محاولة عقيمة أخرى من جانب روسيا للتظاهر بإضفاء الشرعية على سيطرتها العسكرية غير القانونية ومحاولة ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون وجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتى ومدينة سيفاستوبول.



وأضاف البيان أن القرار ينتهك بشكل خطير ميثاق الأمم المتحدة واستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وليس لروسيا أى أساس شرعى لأى عمل من هذا القبيل على أراضى أوكرانيا.

وشدد البيان على أن روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين فى تنظيم ما يسمى بالانتخابات سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية.

وخلص البيان بالقول إن الاتحاد الأوروبى لا يزال ثابتًا فى دعمه لأوكرانيا. ويجب على روسيا أن تسحب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواتها ومعداتها العسكرية من كامل أراضى أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا.