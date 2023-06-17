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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا إلى 41 قتيلا

السبت، 17 يونيو 2023 12:47 م
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا إلى 41 قتيلا مسلحون - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام أوغندية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة غرب البلاد إلى 41 قتيلا، بعد أن كان الحصيلة السابقة 25 شخصا.

وأفادت الشرطة أنّ متمرّدين مسلّحين من القوّات الديمقراطية المتحالفة، التي لها صلات بـ"داعش، هاجموا مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي المحاذية للحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليلة الجمعة.

وأعلن فريد إينانغا المتحدث باسم الشرطة الأوغندية على تويتر أنه "تمّ إحراق مهجع ونهب متجر للمواد الغذائية، وتمّ انتشال 25 جثة حتى الآن من المدرسة ونقلوا إلى مستشفى بويرا".

ولا يزال ثمانية أشخاص آخرين في حالة حرجة عقب الهجوم على مدرسة "لوبيريها" الثانوية في مدينة "مبوندوي".

 

 


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