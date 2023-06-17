أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

البعثة الطبية للحج لـ"اليوم السابع": حجاجنا بصحة جيدة ونتابعهم بصفة لحظية

جهود كبيرة تبذلها البعثة الطبية بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن من بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية. وقال الدكتور محمد فوزي رئيس شعبة المدينة المنورة بالبعثة الطبية لموفد اليوم السابع إن شعبة المدينة المنورة تعمل على مدار 24 ساعة من خلال نوعين من الخدمات الأول هو خدمة العيادات التي تقدم الكشف الطبي من خلال 6 عيادات بالمدينة في 3 فنادق بالمدينة المنورة هي فنادق المرسى وإعمار رويال ودار سلطان.

مؤتمر صحفى مشترك لوزير الخارجية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية غدًا

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، يعقبها جلسة مباحثات ثنائية، ثم مؤتمر صحفي مشترك.

مصر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة ثانوية في غرب أوغندا

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة ثانوية بمنطقة مبوندوي غرب أوغندا، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. السعودية: الاثنين غرة شهر ذي الحجة فلكياً ووقفة عرفة الثلاثاء أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودى، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، موضحا أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء، وفق"واس" . الصحة: استقبال 36.4 مليون زيارة للسيدات ضمن مبادرة دعم صحة المرأة أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 36 مليونًا و464 ألفًا زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019. تنسيق الجامعات 2023 .. القبول بالجامعات وفقا للتوزيع الجغرافى أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/ 2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي. التعليم توضح شكل سؤال التعبير بامتحان العربى للثانوية العامة قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 ، سيكون سؤال موضوع التعبير مطلوبا فيه فقط "افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات، يكتب فيها الطالب ليخرج نواتج التعلم المطلوبة فى الفكرة المطروحة فى السؤال، موضحة أنه سيكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية. وزيرة الهجرة تعلن انتقال العمل إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بشكل دائم أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انتقال كافة العاملين بالوزارة للعمل بشكل دائم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس مجرد تغيير مكان، وإنما انتقال بفكر جديد وتكنولوجيا حديثة سعيا إلى تحقيق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية. تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. 95% للطب و90% أسنان وعلاج طبيعى و85% هندسة وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا التالية:

الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونى أمام وزير العدل

أدى منذ قليل الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية ، اليمين القانونى أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر الوزارة، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون. حجاج الجمعيات من سوهاج وأسوان والأقصر وقنا يغادرون اليوم للأراضى المقدسة يغادر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات سوهاج وأسوان والأقصر وقنا اليوم السبت، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية تمهيدا لأداء فريضة الحج. طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان العربى كأول مادة مضافة للمجموع يؤدى طلاب الثانوية العامة ، غدا الأحد، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة.

غدا ميلاد هلال ذى الحجة.. والإثنين أول أيامه فلكيا وعيد الأضحى 28 يونيو

يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

انخفاض تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية لـ0.3% بدلا من 12%

تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ، حيث تم الكشف على 12875 خلال العام الدراسي 2022 / 2023 ،بالعديد من المحافظات المختلفة "وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.3% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وذلك فى إطار استعدادات الصندوق لسلسلة اللقاءات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى شهر يونيه من كل عام .

فتح باب التقدم لوظائف القطار الخفيف غدا.. تعرف على الأوراق المطلوبة

يبدأ غدا التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائى الخفيف، ويستمر التقديم على الوظائف حتى للتقدم يوم /2023/7/13، وذلك عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الاجازات الرسمية، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 2280 جنيها للجرام