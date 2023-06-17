كتبت رانيا عامر

ذكر موقع Onlymyhealth أبرز الأمراض فى فصل الصيف التي لها علاقة بارتفاع درجات الحرارة وهي ميكروبات الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسى العلوي أو الجلد، حيث تنشط أنواع من الفيروسات والميكروبات مسببة أمراضًا وأعراضًا تثير القلق ومن أبرز الأمراض المرتبطة بالصيف: الميكروبات التي تصيب الجهاز الهضمى وتنشط في الصيف وتسبب القي والإسهال، وبعضها يرتبط بتناول أطعمة ملوثة بها مثل الطعام الذي لا يحفظ جيدا في الثلاجة أو الذي يباع في الطرقات، وبعض هذه الميكروبات لا ترتبط الإصابة بها بالطعام، فميكروبات الجهاز الهضمي تعالج عن طريق المطهر المعوي والمضادات الحيوية وخافض الحرارة في حال ارتفاع حرارة الجسم، مع شرب السوائل إذا ما صاحب الأعراض قيء أو إسهال.

أنفلونزا الصيف: الإنفلونزا في الصيف مرض موسمى خصوصا بالنسبة لمن يعانون من حساسية الجيوب الأنفية.

أو حساسية الصدر خاصة مع استخدام التكييف أو المرواح بالصيف والانتقال من درجات الحرارة الباردة إلى الساخنة والعكس ما يؤدي لالتهاب الجيوب الأنفية والتهابات بالجهاز التنفسي العلويتظهر أعراض مثل الكحة والعطس والرشح واحتقان الزور وغيرها من الأعراض المرتبطة بالجهاز التنفسي العلوي.ثالثاً: الأمراض الجلدية مثل الإكسيما وحساسية الجلد والتي تحدث نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة، أو التعرض للعرق، أو ملامسة الأشياء الساخنة التي تسبب التهاب الجلد، وتظهر بسبب أعراض مثل الحبوب والفقاعات على الجلد وأمراض أخرى مختلفة، ويمكن علاجها ببعض أنواع الدهانات والكريمات المضادة للحساسية والالتهابات وذلك تحت إشراف طبي.رابعاً: الإجهاد الحراري، وغالبا ما يصيب من يعملون في مهن يتعرضون خلالها للشمس فترات طويلة.

أما أبرز طرق الوقاية من الأمراض والأعراض الشائعة في الصيف:

1-غسل الخضراوات والفواكه جيدا من خلال نقعها في ماء وخل لوقت كاف، خاصة بالنسبة للأغذية التي ليس لديها قشرة كالخوخ والمشمش، والتي تكون أكثر عرضة للتلوث ورشد المبيدات، وفي أحيان أخرى يسبب البطيخ نزلات معوية، وعموما فإن فاكهة الصيف تكون أكثر عرضة للتلوث من فاكهة الشتاء.

2-نظافة الأسطح بشكل مستمر وغسيل الأيدي قبل تناول الطعام، واستخدام قفازات لليد حال لمس أسطح غير نظيفة.

3-الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وارتداء ملابس قطنية خفيفة وشفافة والاعتماد على المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس خلال المشي.

4-التهوية الجيدة هامة للغاية، فالأماكن التي بها تكييف مركزي من أكثر الأماكن المضرة صحيا، ويجب وجود نوافذ يمكن فتحها من وقت لآخر لتهوية المكان وتغيير الهواء.

5-عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار، لا سيما من يستخدمون التكييف في السيارات، فعليهم خفض درجة تبريد المكيف بشكل تدريجي قبل الخروج من السيارة للجو الحار.