134 ألف سيدة تستفيد من خدمات حملة "حقك تنظمي" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، قدمت الخدمة الطبية لعدد 134 ألفا و185 منتفعة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 89 ألفا و680 سيدة.

حيث قامت فرق المرحلة الثانية بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لعدد 15038 سيدة، وبلغ الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 8069 سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية 69146 سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل 40767 سيدة، بالإضافة إلي تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد 65039 منتفعة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها 48913 سيدة، هذا بجانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، خلال 10 أيام، بمعدل 5 أيام لكل مرحلة شملت المرحلة الأولى عدد 10إدارات صحية بالمحافظة، هي "بلبيس، القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبو كبير، أبوحماد، الحسينية، أولاد صقر، صان الحجر، منشأة أبو عمر"، خلال الفترة من 4 إلي 8 يونيو 2023، وشملت المرحلة الثانية، عدد ،9 إدارات صحية بالمحافظة، هي "كفر صقر، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية، القرين، ديرب نجم، العاشر من رمضان"، استمرت أيضاً ٥ أيام متتالية من 11إلى 15 يونيو 2023.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بأن حملة "حقك تنظمي" شملت خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة استهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً بالمرحلتين لجميع السيدات المستهدفة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، ومن خلال الفرق الطبية المنتشرة بالعيادات المتنقلة لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع السيدات بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بجانب تنفيذ ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.