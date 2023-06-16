وزير البترول يبحث مع "بيكرهيوز العالمية" خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

كتبت -مروة الغول

. عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الشركات العالمية والمؤسسات خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، فى إطار البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر، حيث عقد الملا لقاء مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية

وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات الشركة فى مجالات خفض الانبعاثات وتطبيقاتها المتطورة فى مجال استرجاع غازات الشعلة المصاحبة لعمليات الإنتاج فى إطار جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصرى لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التى تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذى تشارك فيه بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية والذى يعكس التكامل وتضافر الجهود فى هذا الشأن بين الكيانات المختلفة للقطاع بالتعاون مع شركاء التنمية من الشركات الأجنبية .

فيتول العالمية تتطلع لتوسعة نشاطها فى مصر للاستفادة من مقومات المركز الاقليمى للطاقة

كما عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع راسل هاردى الرئيس التنفيذى لمجموعة فيتول إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال تجارة البترول والغاز، و استعرض الوزير الفرص المتاحة لتعزيز سبل التعاون بين الشركة وقطاع البترول المصري، خاصة فى ظل دور مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وما تحقق من طفرة فى الصادرات، ولاسيما من الغاز الطبيعى المسال إلى الاسواق الاوروبية.

ومن جانبه أكد هاردى على أهمية الدور المحورى لمصر كمركز اقليمى للطاقة، معرباُ عن تطلع مجموعة فيتول للتوسع فى نشاطها فى مصر فى ظل الفرص المتاحة بالسوق المصرى وما يتمتع به قطاع البترول من امكانات وبنية تحتية متطورة تعزز من اهمية دور مصر كحلقة الوصل المطلوبة بين الشرق الأقصى وأوروبا ودول المتوسط.

ويبحث مع بنك نيويورك ميلون انترناشيونال فرص التعاون فى تمويل مشروعات خفض الكربون

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً مع هانى قبلاوي، رئيس بنك "نيويورك ميلون إنترناشيونال" والسيدة غادة قنديل مدير عام البنك وعدد من مسئولى القطاعات بالبنك. وتناول اللقاء جهود وأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى إطار استراتيجية الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي، حيث اكد الملا اهمية النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر للاسراع بجهود قطاع الطاقة نحو التحول إلى مصادر منخفضة طاقة الكربون. مشيراً إلى الدور المهم لمؤسسات التمويل الدولية فى هذا الإطار لتوفير التمويل الميسر والسريع لدعم الحكومات والقطاع الخاص لمواصلة توفير الطاقة التى يحتاجها العالم للنمو والازدهار بالتوازى مع تسريع وتيرة خفض الكربون.

ورحب رئيس البنك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وبحث الفرص والمشروعات التى يمكن أن يساهم فى تمويلها فى مجال خفض الانبعاثات.