نائب وزير السياحة تشارك في مراسم استقبال أول رحلة طيران منتظمة لشركة Wizz Air

كتب محمد أسعد

نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، شاركت، غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة في مراسم استقبال أول رحلة طيران منتظمة لشركة Wizz Air للطيران قادمة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا إلى مطار سفنكس الدولى وعلى متنها عدد 186 راكبا، وذلك فى إطار قيام الشركة بالبدء في تسيير رحلات طيران جديدة مباشرة إلى مطار سفنكس الدولى من مدينتى ميلانو وروما بدولة إيطاليا.

حضر مراسم الاستقبال السفير ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وRobert Etinne المدير التنفيذى لشركة Wizz Air المجرية، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من قيادات مطار سفنكس الدولى وشركة “نيوستار لخدمات الطيران” الوكيل العام لشركة ويز اير.

وخلال كلمتها التي ألقتها، توجهت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالشكر والتحية لوزارة الطيران المدنى وكافة القائمين على مطار سفنكس الدولى على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالمطار المجهز بأحدث التقنيات وهو ما يعكس انطباعاً إيجابياً لدى السائح عند وصوله لمصر.

كما أكدت على أهمية مطار سفنكس الدولى والذى يخدم منطقة سياحية وأثرية متميزة نظراً لوقوعه بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وخلال كلمتها، أعربت نائب الوزير عن سعادتها بتشغيل خط الطيران الجديد والذى سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ولاسيما من السوق الإيطالى.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة Wizz Air أن الشركة تقوم حالياً بتسيير عدد من الرحلات إلى عدد من المطارات المصرية مثل شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وبرج العرب بالإسكندرية، وسوهاج، بإجمالى عدد رحلات 38 رحلة أسبوعياً، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم تسيير مزيداً من الرحلات من عدد من الأسواق الأخرى.

وخلال حفل الاستقبال قامت نائب الوزير والمدير التنفيذى لشركة wizz air بالتباحث حول تشغيل الشركة خطوط طيران أخري من المملكة المتحدة والنمسا وفرنسا وهو ما يأتى اتساقاً مع استراتيجية الوزارة والدولة المصرية لزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وعلى هامش مراسم الاستقبال التقت غادة شلبي بالسفير ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، حيث أشارت خلال اللقاء إلى أهمية السوق الإيطالى حيث يعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، كما استعرضت ما تشهده صناعة السياحة فى مصر من تطور خاصة في التنوع الغنى في المنتجات والأنشطة السياحية وأن السائح يستطيع خلال زيارته لمصر الاستمتاع بتجربة سياحية فريدة .

كما أكدت على حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة بما يسهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.