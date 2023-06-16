إيمان حنا

أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب، أنه طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري البدء في التفكير بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، طالما أن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، مشيرا إلى أن بري لم يعترض على هذا الأمر، جاء ذلك عقب لقائه مع بري في مقر رئاسة مجلس النواب.

وأشار بوصعب إلى أنه من الواضح أن بعض الفرقاء الذين كانوا يؤيدون مرشحًا للرئاسة الآن يريدون الذهاب إلى الوسط.. مشددا على أنه إذا لم يحدث تفاهم لن تحل هذه المعضلة.

وأكد نائب رئيس "النواب اللبناني" أن التفاهم يحتاج إلى حوار والبلد لا يتحمل 3 أشهر أخرى.