منشية عبد المنعم رياض بالمحلة تتغير للأفضل.. صور

الغربية مصطفى عادل

تشهد مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أعمال تطوير داخل عدد من المناطق وإحلال وتجديد للخدمات والمرافق الموجودة بها، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وتشهد منطقة منشية عبد المنعم رياض التابعة لحي ثان المحلة طفرة وجهود مستمرة وأعمال مستمرة لتطوير المنطقة، من خلال رصف الشوارع بالإنترلوك، بالكامل، فضلا عن وضع سوق التقوي التجاري ضمن الخطة ودراسة تطويره بما يتناسب مع جهود التطوير.

من جانبه قال اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة أن منطقة منشية عبد المنعم رياض تشهد أعمال تطوير موسعة ضمن خطة وجهود الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأضاف لــ" اليوم السابع" أن أعمال التطوير تشمل رصف جميع شوارع منشية عبد المنعم رياض، وسكة زفتي ومنطقه التقوي، موضحا أنه وضع المنطقة ضمن الخطة، وتم رصف عدد كبير من شوارع المنطقة باستخدام بلاط الإنترلوك

وأوضح أنه تم الانتهاء من رصف عدد كبير من الشوارع فضلا عن تبليط الأرصفة باستخدام الإنترلوك.

وأشار أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وتوجيهات مستمرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة.

وأوضح رئيس الحي أنه جاري إعداد خطة لتطوير منطقة السوق التجاري بالمنطقة بما يتناسب مع أعمال التطوير بالمنطقة، مشيرا إلي جهود الدولة لتطوير الشوارع والميادين في المناطق التي تعد من المناطق العشوائية والتى تشكل إحدى التحديات الكبيرة.

وأكد أن المنطقة تخدم عددا كبيرا من المواطنين وتربط بين منطقة سكة زفتى، وشارع نادي الشرطة.

من جانبه قال محمد فتحي أحد سكان المنطقة، أن المنطقة تشهد أعمال تطوير موسعة، ورصف لشوارع المنطقة بالكامل، مشيرا أنه تم رصف عددا من الشوارع الجانبية، وتحولت الشوارع للأفضل بعد نهوها بالكامل.















