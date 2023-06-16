ما هى أفضل الأطعمة لمرضى السكري وما الذي يجب تجنبه؟

كتبت إيناس البنا

يمكن لنظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون أن يفيد الشخص المصاب بمرض السكري، في الوقت نفسه يجب على الشخص الحد من تناول الخبز الأبيض والحلويات والأطعمة المكررة الأخرى.

يمكن لكل من الكربوهيدرات السكرية والنشوية أن ترفع مستويات السكر في الدم، لكن هذه الأطعمة ، بكميات مناسبة، يمكن أن تلعب دورًا في خطة الوجبات المتوازنة، يمكن أن تستند الكمية المناسبة ونوع الكربوهيدرات إلى العديد من العوامل، بما في ذلك مستويات نشاط الشخص والأدوية ، مثل الأنسولين.

بالنسبة لمرضى السكري، فإن مفاتيح اتباع نظام غذائي مفيد، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA) ، هي كما يلي:

أضف الفواكه والخضراوات.

تناول البروتينات الخالية من الدهون.

اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من السكر المضاف.

تجنب الدهون المتحولة.

تناول عددًا أقل من الأطعمة المصنعة، وخاصة الأطعمة فائقة المعالجة.

تتناول هذه المقالة بعضًا من أفضل الأطعمة لمرضى السكري ، بالإضافة إلى الأطعمة التي يجب الحد منها وكيفية ضمان توازن النظام الغذائي.

الخضار الورقية الخضراء

يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري المساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم عن طريق اتخاذ خيارات غذائية استراتيجية، الخضار الورقية مليئة بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأساسية. كما أن لها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم.

تعتبر الخضروات الورقية، بما في ذلك السبانخ واللفت ، مصدرًا نباتيًا رئيسيًا للبوتاسيوم وفيتامين أ والكالسيوم، كما أنها توفر البروتين والألياف.

وجد بعض الباحثين أن تناول الخضروات الورقية مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وأنزيمات هضم النشا.

تشمل الخضروات الورقية الخضراء ما يلي:

السبانخ

الكرنب الخضر

البروكلي

اقترحت إحدى الدراسات على نطاق صغير أن عصير اللفت قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم تحت الإكلينيكي. في الدراسة ، شرب الناس 300 مل من عصير اللفت كل يوم لمدة 6 أسابيع.

يمكن للناس تناول هذه الخضار في السلطات والأطباق الجانبية والحساء ووجبات العشاء. اخلطها مع مصدر للبروتين الخالي من الدهون ، مثل الدجاج .

كل الحبوب



تحتوي الحبوب الكاملة على مستويات عالية من الألياف ومغذيات أكثر من الحبوب البيضاء المكررة.

يعد تناول نظام غذائي غني بالألياف أمرًا مهمًا لمرضى السكري لأن الألياف تبطئ عملية الهضم، يساعد امتصاص العناصر الغذائية بشكل أبطأ في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

القمح الكامل والحبوب الكاملة أقل على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) من الخبز الأبيض والأرز، هذا يعني أن تأثيرها أقل على نسبة السكر في الدم.

من الأمثلة الجيدة على الحبوب الكاملة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي:

أرز بني

الخبز والحبوب الكاملة

معكرونة الحبوب الكاملة

الحنطة السوداء

الكينوا

الدخن

البرغل

الذرة

جرب استبدال خيارات الحبوب الكاملة بالخبز الأبيض أو المعكرونة البيضاء.

سمكة سمينة



تعتبر الأسماك الدهنية إضافة صحية لأي نظام غذائي. يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الهامة تسمى حمض إيكوسابنتاينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك

يحتاج الناس إلى كميات معينة من الدهون الصحية للحفاظ على وظائف الجسم وتعزيز صحة القلب والدماغ.

أفادت ADA أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية يمكن أن يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم ودهون الدم لدى مرضى السكري.

بعض الأسماك هي مصدر غني للدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية. هؤلاء هم:

سمك السالمون

السردين

سمك مملح

سمك السلمون المرقط

يمكن للناس أن يأكلوا الأعشاب البحرية، مثل عشب البحر، كمصادر نباتية بديلة لهذه الأحماض الدهنية.

بدلاً من السمك المقلي ، الذي يحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة ، يمكن للناس تجربة السمك المخبوز أو المحمص أو المشوي.

الفول

الفاصوليا خيار ممتاز لمرضى السكري. إنها مصدر للبروتين النباتي ، ويمكنها إرضاء الشهية مع مساعدة الناس على تقليل تناول الكربوهيدرات، الفاصوليا منخفضة أيضًا على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) وهي أفضل لتنظيم نسبة السكر في الدم من العديد من الأطعمة النشوية الأخرى.

يشير التقرير نفسه إلى أن تناول الفاصوليا قد يساعد في إنقاص الوزن ويمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

عين الجمل



يمكن أن تكون المكسرات إضافة ممتازة أخرى للنظام الغذائي. تحتوي المكسرات مثل الأسماك على أحماض دهنية تساعد في الحفاظ على صحة القلب.