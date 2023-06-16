غلق 13 منشأة طبية والمرور على 167 منشأة أخرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة تفتيشية مكبرة شملت جميع مراكز ومدن المحافظة، ‏واستهدفت المرور على المنشآت الطبية الخاصة، ورصد ما بها من ملاحظات بغرض تلافيها، واتخاذ القرارات المناسبة في حال تكرارها أو الإصرار عليها.

وقامت الحملة، بالمرور على 167 منشأة طبية تنوعت ما بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات تخصصية، وعيادات خاصة، ومعامل، ومراكز أشعة.

وأصدرت إدارة العلاج الحر، عدداً من قرارات الغلق للمنشآت التي ثبت ممارستها للنشاط الطبي بدون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة والسكان متمثلة في إدارة العلاج الحر، وبلغ عدد قرارات الغلق 13 قرارا.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، في إطار خطة مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص.