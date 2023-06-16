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غلق جزئى بشارع فيصل وتقاطعه مع "المطبعة" بالاتجاهين غدا

الجمعة، 16 يونيو 2023 07:02 م
غلق جزئى بشارع فيصل وتقاطعه مع "المطبعة" بالاتجاهين غدا محافظه الجيزه - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال القطع العرضي لمد كابلات كهرباء (جهد (11) الخاصة بتحويل المرافق (كهرباء) المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص تحديداً بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين.
 
لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة يوم واحد فقط) ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 2023/6/17 وحتى الساعة الخامسة صباح نفس اليوم دون تعطيل حركة المرور .
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس الحي المختص بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.
 
ولفت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية - الحواجز (الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
 
 
 
 

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