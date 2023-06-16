اليوم السابع
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الجمعة، 16 يونيو 2023 10:27 م
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ضبط 185 طن قمح محلى تم تجميعهم داخل نقاط غير رسمية بالبحيرة

الجمعة، 16 يونيو 2023 10:08 م
ضبط 185 طن قمح محلى تم تجميعهم داخل نقاط غير رسمية بالبحيرة قمح- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة بمركز أبو حمص، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 185 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية بمركز  شبراخيت، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.  
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

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