ضبط 185 طن قمح محلى تم تجميعهم داخل نقاط غير رسمية بالبحيرة

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة بمركز أبو حمص، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 185 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية بمركز شبراخيت، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.