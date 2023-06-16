ضبط طن ونصف "مصاصات" أطفال مجهولة المصدر بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، طن ونصف مصاصات أطفال مجهولة المصدر داخل أحد مصانع تصنيع المواد الغذائية بالعاشر من رمضان، تنفيذا لتعليمات بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها.

وتنفيذاً لذلك، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبدالرحمن و مفتشي الإدارة بالمرور علي الأنشطة التجارية والتموينيه بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :تحرير المحضر رقم 4729 لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 75 شيكاره معبأ بها مصاصات اطفال بكل شيكاره 20 كيلو بإجمالي وزن 1500كيلو مصاصات مجهولة المصدر علي ذمة المحضر.

وتم تحرير المحضر رقم 5730 لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير المحضر رقم 5731 لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري غذائي لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الاغذية، المحضر رقم 5732 لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات .