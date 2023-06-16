صعود 8 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الموارد الأساسية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 8.5%، أعقبه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 6.4%، 6.3%، على التوالي، يليه قطاعي التجارة والموزعون، الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، 2.4%، على التوالي، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، وقفز قطاعي البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.4%، وهبط قطاعي مواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، 1.2%، على التوالي، وانخفضت قطاعات العقارات، والخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 17881.52 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 3466.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 5163.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 21542.81 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.53% ليغلق عند مستوى 4973.42 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 689.9 مليار جنيه إلى 715.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.4 مليار جنيه إلى 221.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.