صحة الدقهلية: 55 ألف سيدة استفادت من خدمات "حقك تنظمى"

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الأولى بلغ 29117 سيدة على مستوى المحافظة منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وتوجهت بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية و العيادات المتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة .

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية بلغ 55461 سيدة على مستوى المحافظة منهن 40000 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وبحضور مشرفين الوزارة احسن شحاتة ومحمد رضا ومحمود نصر.