شبكة طوارئ الإسماعيلية تحصد المركز الثانى والثالث بمركز تدريب سقارة

حصلت شبكة الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، على المركز الثانى والثالث فى الدورة التدريبية الثالثة للعاملين فى مراكز السيطرة الموحدة لشبكة الطوارئ والسلامة العامة بمركز تدريب سقارة.

تأتى الدورة فى ضوء الجهود المبذولة من الدولة للإسراع فى إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية على مستوى المحافظات، وفى اطار خطة التدريب التى ينفذها مركز التدريب بسقارة بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات الأخرى لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية على مستوى المحافظات.

وشارك اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية لمركز التحكم الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فى إلقاء محاضرة للمتدربين من العاملين بمراكز سيطرة محافظات (الإسماعيلية- الدقهلية - الغربية - الفيوم - المنوفية- وزارة التنمية المحلية) ضمن الدورة التدريبية المتخصصة لدعم المراكز وتأهيل الكوادر البشرية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تدريب أعضاء الشبكة الوطنية للطوارئ على كيفية دعم الشبكة لجهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وفى نهاية الدورة حصل كلا من شيماء شكرى على المركز الثانى وكيرلس سمير على المركز الثالث من العاملين بالمركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية.