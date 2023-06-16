تعرف علي مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تتواصل الجهود للتقدم للمرحلة الثانية، للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وفقاً لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

"اليوم السابع" يقدم مستجدات المبادرة بأسوان:

أولا: تقديم كافة التيسيرات للمتقدمين من أصحاب المشروعات المختلفة لكى يتوافر فيها كافة عناصر النجاح.

ثانيا:تركيز المشروعات على جدية التعامل مع البعد البيئى والبعد الذكى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى.

ثالثا: تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.

رابعا: سيتم غلق باب التقديم فى 30 يونيو الجارى على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg) ،

خامسا:تم تكليف المديريات الخدمية بالتقدم ب 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم فى هذه المديريات.

سادسا:إنعقاد دورة تدريبية فى 18 يونيو الجارى على أرض أسوان

سابعا: تشارك في الدورة التدريبية اللجان التنفيذية والشركات والجهات المعنية بمحافظات قنا وسوهاج وذلك طبقاً للإشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن ضوابط المبادرة.

ثامنا:اسوان تسعي لتصعيد مشروعات ممثلة لمحافظة أسوان فى المنافسات النهائية لحصد الجوائز المختلفة بعد إستيفائهم لكافة شروط التقدم للمبادرة

تاسعا: من ضمن الشروط أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعلعاشرا: المشروع له نتائج مدعومة بأدلة.

حادي عشر: يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية " أخضر " .

ثاني عشر:المنافسة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات.

ثالث عشر: الفئات تشمل فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.