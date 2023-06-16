اليوم السابع
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تعرف علي مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسوان

الجمعة، 16 يونيو 2023 11:00 م
تعرف علي مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسوان المشروعات الخضراء
أسوان - صلاح المسن

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تتواصل الجهود للتقدم للمرحلة الثانية، للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقاً لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 
"اليوم السابع" يقدم مستجدات المبادرة بأسوان:
أولا: تقديم كافة التيسيرات للمتقدمين من أصحاب المشروعات المختلفة لكى يتوافر فيها كافة عناصر النجاح.
ثانيا:تركيز المشروعات على جدية التعامل مع البعد البيئى والبعد الذكى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى. 
ثالثا: تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.
رابعا: سيتم غلق باب التقديم فى 30 يونيو الجارى على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg) ،
خامسا:تم تكليف المديريات الخدمية بالتقدم ب 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم فى هذه المديريات.
سادسا:إنعقاد دورة تدريبية فى 18 يونيو الجارى على أرض أسوان 
سابعا: تشارك في الدورة التدريبية اللجان التنفيذية والشركات والجهات المعنية بمحافظات قنا وسوهاج وذلك طبقاً للإشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن ضوابط المبادرة.
ثامنا:اسوان تسعي لتصعيد مشروعات ممثلة لمحافظة أسوان فى المنافسات النهائية لحصد الجوائز المختلفة بعد إستيفائهم لكافة شروط التقدم للمبادرة 
تاسعا: من ضمن الشروط أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة،  وتم تنفيذه بالفعلعاشرا: المشروع له نتائج مدعومة بأدلة. 
حادي عشر: يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية " أخضر " .
ثاني عشر:المنافسة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات.
ثالث عشر: الفئات تشمل فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.
 
 

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