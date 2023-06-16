تعرف علي مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسوان

تتواصل الجهود للتقدم للمرحلة الثانية، للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقاً لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
"اليوم السابع" يقدم مستجدات المبادرة بأسوان:
أولا: تقديم كافة التيسيرات للمتقدمين من أصحاب المشروعات المختلفة لكى يتوافر فيها كافة عناصر النجاح.
ثانيا:تركيز المشروعات على جدية التعامل مع البعد البيئى والبعد الذكى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى.
ثالثا: تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.
رابعا: سيتم غلق باب التقديم فى 30 يونيو الجارى على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg) ،
خامسا:تم تكليف المديريات الخدمية بالتقدم ب 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم فى هذه المديريات.
سادسا:إنعقاد دورة تدريبية فى 18 يونيو الجارى على أرض أسوان
سابعا: تشارك في الدورة التدريبية اللجان التنفيذية والشركات والجهات المعنية بمحافظات قنا وسوهاج وذلك طبقاً للإشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن ضوابط المبادرة.
ثامنا:اسوان تسعي لتصعيد مشروعات ممثلة لمحافظة أسوان فى المنافسات النهائية لحصد الجوائز المختلفة بعد إستيفائهم لكافة شروط التقدم للمبادرة
تاسعا: من ضمن الشروط أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعلعاشرا: المشروع له نتائج مدعومة بأدلة.
حادي عشر: يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية " أخضر " .
ثاني عشر:المنافسة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات.
ثالث عشر: الفئات تشمل فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.
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