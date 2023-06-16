تعرف على جهود الدولة لمواجهة القضية السكانية بأسوان × 8 معلومات

أسوان- صلاح المسن

تنفذ الدولة المصرية، الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، ويستعرض "اليوم السابع" جهود اللجنة التنسيقية للسكان لمواجهة القضية السكانية بأسوان.

أولا: تابعت اللجنة التنسيقية للسكان بأسوان مؤخرا، التقرير الربع سنوى الخاص باللجنة ، والجهود المتعلقة بتكثيف الأنشطة السكانية والندوات التوعوية داخل القرى والنجوى للتعريف بمحاور الإستراتيجية القومية للسكان الخمس .

ثانيا: المحاور الخمس التي تعمل عليها اللجنة التنسيقية للسكان بأسوان متمثلة فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومحور صحة الشباب والمراهقين، وأيضاً محور التعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة.

ثالثا: تم تكليف الجهات المعنية لإمداد مديرية الأوقاف بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوعات المجتمعية والحياتية المختلفة، وكيفية وطرق علاجها.

رابعا: مديرية الأوقاف تركز علي الموضوعات، وتتناولها فى الجزء الثانى من خطبة الجمعة أو عقب إنتهاء صلاة الجمعة .

خامسا: من أبرز القضايا، التعريف بأهمية التعامل مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى معها.

سادسا: اللجنة التنسيقية تؤكد علي أهمية زيادة عدد الجمعيات العاملة فى مجال تنظيم الأسرة بهدف تنشيط دور تلك الجمعيات ، وتقديم خدمة متميزة للسيدات وزيادة أعداد المستفدين.

سابعا: اللجنة التنسيقية قررت ضم وحدة أيادى مصر كعضو من أعضاء اللجنة التنسيقية لما تقدمه من خدمات متنوعة وجادة للمرأة المعيلة.

ثامنا: العمل على تكثيف الندوات التوعوية الخاصة بالأمهات للتأكيد على كيفية حماية الأبناء، وأهمية النظافة العامة، وإبراز دور الأم فى التربية السليمة لأبنائها.





