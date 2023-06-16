تشييع جثمان الطفل المختفى منذ 8 سنوات بمسقط رأسه فى كفر العرب بدمياط

شيع المئات من اهالي كفر العرب بمحافظة دمياط جثمان الطفل محمد السيد البربري المتغيب منذ 8 سنوات ابن قريه كفر العرب من مسجد البوابة بعد صلاة الجمعة وذلك بعد تحليل DNA.

وكان أهالي كفر العرب قد اكتشفوا وجود جثه الطفل في منزل مجاور تحت الانشاء بالدور الرابع مدفونه بالرمل بعد اختفاءها متذ 8 سنوات ، وتم ضبط القاتل ويدعي محمد رضا القرص وشهرته الطيطه من قريه كفر العرب وجار المجني عليه

ترجع تفاصيل الواقعة الي بلاغ وارد لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من (مقاول، مقيم بدائرة المركز) بعثوره على هيكل عظمى آدمى داخل ملابس حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء ملك أحد الأشخاص كائن بدائرة المركز، ولعلمه بتغيب (طفل ، سن 6) فى غضون عام 2015 فقام بإستدعاء كلاً من (والدة المتغيب وشقيقها) واللذان تعرفا على الملابس المعثور عليها وقررا أنها خاصة بالمتغيب.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز بجوار منزل المجنى عليه، له معلومات جنائية) ، ويدعي محمد رضا القرص وشهرته الطيطه من قريه كفر العرب وجار المجني عليه .

بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة بإستدراج المجنى عليه والتعدى عليه بمكان العثور ولدى إستغاثة المجنى عليه قام بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته، ثم قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالهرب وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بإحدى المصارف المائية المجاورة لمكان العثور .