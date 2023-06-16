تبدأ 15 يوليو.. جداول امتحانات الدور الثانى بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع جداول امتحانات الدور الثانى والتي تبدأ 15 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.

طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023

النقل الإعدادى المهنى (وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.

النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.

النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.