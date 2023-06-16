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تبدأ 15 يوليو.. جداول امتحانات الدور الثانى بالقاهرة

الجمعة، 16 يونيو 2023 07:00 ص
تبدأ 15 يوليو.. جداول امتحانات الدور الثانى بالقاهرة امتحانات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع جداول امتحانات الدور الثانى والتي تبدأ 15 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.
 
طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023
 
النقل الإعدادى المهنى (وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.
 
النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.
 
النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.
 
الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.

محافظ القاهرة

جداول امتحانات الدور الثاني

امتحانات دور ثان

إمتحانات الدور الثاني

تعليم القاهرة

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