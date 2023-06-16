اليوم السابع
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بعد قراره إنشاء الحى.. محافظ الجيزة يوجه رئيس "المنيرة الغربية" برفع مستوى الخدمات

الجمعة، 16 يونيو 2023 02:34 م
بعد قراره إنشاء الحى.. محافظ الجيزة يوجه رئيس "المنيرة الغربية" برفع مستوى الخدمات محافظ الجيزة يوجه رئيس "المنيرة الغربية" برفع مستوى الخدمات
كتبت - مرام محمد

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نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة السابق، مثنياً على كفاءته وتفانيه فى العمل، ومؤكداً على أنه كان نموذجاً يحتذى به فى تحمل المسئولية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ، وحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وعدد من القيادات الأمنية، ومديرى المديريات.

 

ورحب المحافظ بكلاً من رمضان عبد الرحمن رئيس حى المنيرة الغربية، ومحمد يحيى السيد مدير مديرية الضرائب العقارية أعضاء المجلس الجدد والمنضمين حديثاً عقب توليهم مهام عملهم، مشدداً عليهم بضرورة بذل أقصى مجهود ممكن والتنسيق مع مختلف الجهات لرفع مستوى الخدمات بمواقع خدمتهم وللتحسين الدائم لمعيشة المواطنين.


محافظ الجيزة

الجيزة

حي المنيرة الغربية



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