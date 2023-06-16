انطلاق فاعليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بالعامرية فى الإسكندرية

شهد حى العامرية غرب الإسكندرية، فاعليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار ( حقك تنظمي) ،وذلك بناء على تعليمات السيد موسى رئيس حي العامرية اول وتحت إشراف الأستاذة دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي .

و قام مركز معلومات التنمية المحلية و وحدة تكافؤ الفرص بالحي بالتنسيق والمشاركة مع وحدة تنظيم الأسرة بإدارة العامرية الطبية في الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية وذلك بقرية البيضا مهندسين بالنهضة حيث تم الكشف على (73) حالةنساء وعدد (45) تنظيم أسرةوعدد(33) فحص وعدد(331) كشف أطفال وعدد(31) كشف سونار كما تم صرف العلاج بالمجان.

كما تم حصر عدد (150 ) من أسماء السيدات اللاتي ترغبن في استخراج بطاقات رقم قومي وأقيم معرض أندية المرأة لعرض المنتجات اليدوية وتم إلقاء ندوة دينية عن( الترابط الاسري) وندوة من خلال وسائل إعلام تنظيم الاسرة عن ( أنواع وسائل تنظيم الأسرة ) وشاركت أيضاً هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية فرع العامرية لحصر عدد الأميين الراغبين في دخول امتحانات فورية .