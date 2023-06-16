اليوم السابع: مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ لـ400 مليون طن سنويا بدلا من 185

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ لـ400 مليون طن سنويا بدلا من 185.. تنفيذ 80 مشروعا بالموانئ بـ129 مليار جنيه.. وشبكة طرق تربط كل الممرات اللوجستية بإجمالى 7 آلاف كم وازدواج 10 آلاف أخرى.. إضافة أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 65 كم.. تقوية الأسطول التجارى وزيادته لـ13 سفينة.. محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية نقلة تاريخية.. ميناء السخنة بوابة مصر المحورية لربط دول مجلس التعاون الخليجى وشرق أفريقيا وآسيا وأوروبا.. ميناء 6 أكتوبر يمنع تكدس البضائع بالموانئ البحرية، والتفاصيل في الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ الحكومة تطمئن المواطنين:

مخــزون الســلع آمــن.. وزير التموين لـ «اليوم السابع»: توفير منتجات اللحوم بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لعيد الأضحى.

ـ ارتفاع معدلات توريد القمح لأكثر من 3.5 مليون طن .. صرف 35 مليار جنيه مستحقات المزارعين.. واستمرار الموسم حتى نهاية أغسطس المقبل.

ـ الحكومة تنفى وقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات.

ـ "حياة كريمة" أكبر المبادرات التنموية فى العالم 58 مليون مواطن يستفيدون من تطوير 4500 قرية بتريليون جنيه.. 150 مليارا فى موازنة العام المالى المقبل لإنشاء محطات مياه وصرف صحى.

ـ جلسات جديدة خلال الأسبوع الجارى.. دعم الرئيس السيسى للحوار الوطنى دافع إضافى وقوى لمزيد من التوافق رشوان: ما أعلنه الرئيس فى المؤتمر الوطنى للشباب يؤكد أنه الداعم والمستجيب للحوار فى كل مراحله بصورة سريعة وحاسمة.