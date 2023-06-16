القومى للمرأة ينظم الاجتماع الأول مع أعضاء شبكة المحامين المتطوعين بمكتب الشكاوى

كتب محمود راغب

نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع الدوري الأول للعام 2023 ، مع أعضاء شبكة المحامين المتطوعين بمكتب شكاوي المرأة، بحضور أمل عبد المنعم مديرة المكتب، وبمشاركة ما يقرب من 200 محامي من جميع محافظات الجمهورية ، وذلك خلال يومى 12 و 13 يونيو 2023 .

و أكدت أمل عبد المنعم أن الاجتماعات الدورية مع المحامين المتطوعين تستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بغرض الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسيدات ، وقدمت جلسة حول البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة بما في ذلك اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

كما تضمن الاجتماع جلستين مهاريتين ، حيث قدمت الدكتورة ريهام كامل الأستاذة المساعدة فى الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة جلسة حول مهارات التواصل الفعال، و قدمت الدكتورة نهى أحمد صبري الأستاذة ورئيسة قسم الطب النفسي كلية الطب جامعة القاهرة حول مهارات ادارة الحالة و التعامل مع الشاكيات .

و تضمن الاجتماع أيضًا جلسة نقاشية لعرض نتائج عمل المكتب وانجازاته خلال الفترة الماضية وجهود الخط المختصر للمكتب والذى يتلقى عليه الشكاوى والاستفسارات على رقم 15115، كما تم الاستماع الي التوصيات والمقترحات المستجدة لتحقيق المزيد من جودة الخدمات المقدمة للسيدات ، وانتهى الاجتماع بتوزيع شهادات تقدير لجميع المشاركات والمشاركين علي جهودهم وحسن التعاون مع مكتب شكاوي المرأة.