أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. بايدن يختار أول امرأة مسلمة قاضية فيدرالية بنيويورك.. السعودية تسمح بسفر المواطنين دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا.. العموم البريطانى يتهم جونسون بتعمد تضليل البرلمان

كتب محمد جمال

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بريطانيا: خطر انقطاع الكهرباء فى الشتاء سيكون أقل من العام الماضى

قالت الشبكة الوطنية المشغلة للكهرباء فى بريطانيا "ESO" إن خطر نقص الكهرباء فى بريطانيا الشتاء المقبل سيكون أقل من الشتاء الماضى، بحسب سكاى نيوز.

بايدن يختار نصرت جهان تشودرى أول امرأة مسلمة قاضية فيدرالية فى ولاية نيويورك

اختار الرئيس الأمريكى جو بايدن، نصرت جهان تشودرى فى منصب قاضية فيدرالية في ولاية نيويورك، ما يجعلها أول امرأة مسلمة فى المحكمة الفيدرالية، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

السعودية: السماح بسفر المواطنين خارج المملكة دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

أكدت وزارة الداخلية السعودية،السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة دون اشتراط التحسين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.

إعصار "بيبارجوى" يضرب شمال غربى الهند منتصف الليل ويبلغ قطره 50 كيلومترا

قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن إعصار (بيبارجوى) القوى الذى سيضرب ساحل ولاية (جوجارات) شمال غربى البلاد بحلول منتصف الليل، ويبلغ قطره نحو 50 كيلومترا

الشرطة الأمريكية تُحبط تهديدًا بإطلاق نار جماعى قبل ساعات من نهائى كأس ستانلى

ألقت شرطة مترو لاس فيجاس، القبض على رجل هدد بشن إطلاق نار جماعي فى نهائى كأس ستانلى.

اندلاع حريق كبير فى المنطقة الصناعية بكانساس سيتى فى ولاية ميزورى الأمريكية

يكافح رجال الإطفاء حريقًا كبيرًا في أحد الأعمال التجارية فى المنطقة الصناعية الشمالية الشرقية فى كانساس سيتى بولاية ميزروى الأمريكية.

أمريكا تعلن عن 920 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لسوريا

أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، عن 920 مليون دولار كمساعدات إنسانية أمريكية إضافية لسوريا.

روسيا: الأضرار الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا بلغت حوالى 18 مليون دولار

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسى، فيكتوريا أبرامشينكو، إن الأضرار الاقتصادية والسكنية، الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا، تجاوزت 1.5 مليار روبل.

جوتيريش ينصح دول العالم بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه على دول العالم الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

كوبرنيكوس الأوروبية: درجات الحرارة العالمية فى بداية يونيو تجاوزت الأرقام القياسية

قالت سامانثا بورجيس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ، إن متوسط درجات الحرارة العالمية فى بداية يونيو.

مصرع 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل شمال شرقى الهند

لقي ستة أشخاص مصرعهم جراء اندلاع حريق في منزلهم بمقاطعة /كوشينجار/ بولاية /أوتار براديش/ شمال شرقي الهند.

بوتين وتبون يوقعان "إعلان الشراكة العميقة" بين روسيا والجزائر

وقع الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والجزائرى عبد المجيد تبون "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بينهما بالمثمرة، بحسب "روسيا اليوم".

العراق وقطر يوقعان "إعلان نوايا مشترك" وعدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وقع العراق وقطر "إعلان نوايا مشترك" وعدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وحضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء محمد شياع السودانى وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

إسبانيا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبى اعتبارا من أول يوليو وحتى نهاية 2023

تتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى فى الأول من يوليو المقبل وخلال النصف الثانى من عام 2023 خلفًا للسويد وذلك وفقًا لنظام التناوب المتبع بين الدول الأعضاء الـ 27.

تعليق عضوية نائب بأستراليا بعد اتهامه بالاعتداء الجنسى على زميلته بمقر البرلمان

عُلقت عضوية مُشرّع أسترالى من الحزب الليبرالى المعارض، بعد أن اتهمته زميلة له فى مجلس الشيوخ، بالاعتداء الجنسى عليها، فى مقر البرلمان الذى اعتبرته "مكانا غير آمن" لعمل النساء.

السعودية: تسهيل وصول اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة.

العموم البريطانى يتهم جونسون بتعمد تضليل البرلمان.. وبوريس يعلق: اغتيال سياسى

اتهمت لجنة الامتيازات بمجلس العموم البريطانى رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون بأنه ضلل عمدا البرلمان بشأن الحفلات التى أقيمت فى داوننج ستريت خلال إغلاق كورونا.