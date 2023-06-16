"أشواق" رمز للتحدى والإصرار.. وفرت لها المحافظة كشك وتستعد للحصول على الماجستير

قنا صابر سعيد

لم تكن المهمة سهلة ولكن إرادتها وإصرارها على تحقيق الحلم سهل تلك المهمة ومهد الطريق أمامها للوصول إلى ما تريد، ورغم أن مجال عملها يختلف عن دراستها بنظم المعلومات إلا إنها اختارت ما تهواه وتميزت فيه حتى تلقت الدعم من كل المحيطين ومسئولي محافظة قنا الذين حققوا رغبتها بالحصول على كشك ثابت في مدينة قنا تعمل من خلاله في البيع والكسب لمساعدة نفسها في استكمال مشوارها التعليمي وتحضير الماجستير في مجال نظم المعلومات والحاسبات، ورغبتها الكبيرة في تحقيق ما أبعد من ذلك سواء في مجالها العملي أو العلمي والحفاظ على كليهما معا.

وأينما تواجدت في مدينة قنا وسألت المارة عن الفتاة ستجد إجابات من الجميع عن مكانها وتميزها في عمل كل أنواع السندوتشات واستقبالها وتعاملها البشوش من الزبائن حتى صارت بينهم علاقة مودة وتردد عليها كل الفئات وطلاب الجامعة أيضًا التي تقدم لهم عروض السندوتشات، وبضحكة صبر ورضا تتحدث أشواق سيد عن مشروعها للأكل البيتي وبيع السندوتشات وحصولها على كشك ثابت بدلًا من البيع في الشارع، وكذلك إدخال أنواع أخرى مثل الخضراوات في المشروعات الخاص بها والمشروبات الغازية المتنوعة.

قالت أشواق سيد، إن بداية فكرتها كانت منذ عامين حينما قررت حينها أن تقف في الشارع بالقرب من منزلها لبيع عدد من السندوتشات البسيطة كتجربة في البداية، ولاقت فكرتها استحسان المقربين والزبائن من المنطقة حتى عرفت في مدينة قنا وبدأت تعد أنواع أخرى من السندوتشات والأكل البيتي الذي تعده في المنزل وتوصله إلى الزبائن عن طريق الدليفري بأسعار مناسبة.

وأوضحت أسواق سيد، أن مجال دراستها كان في كلية نظم المعلومات وبعد الانتهاء من الدراسة قررت فتح مشروع خاص بها واستكمال الدراسات العليا وبدأت في تحضير الماجستير بالقاهرة، وذلك بجانب عملها في بيع السندوتشات لتحقق حلمها بالسفر واستكمال دراستها في ألمانيا للاستفادة أكثر في ذلك المجال، سواء البرمجة أو مجال الحاسبات ونظم المعلومات.

وأشارت أشواق، إلى أن قصتها نالت إعجاب المسئولين في محافظة قنا ولذلك قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساعدتها عن طريق توفير كشك ثابت لها تابع للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير وبالفعل حققت المحافظة أمنية وطلب الفتاة وبدأت العمل والتواجد داخل الكشك لبيع السندوتشات وكذلك الفواكه والخضراوات والمشروعات المتنوعة، متمنية أن تستمكل دراستها بالماجستير والدكتوراه، وفي نفس الوقت أن تصبح من المميزين في ذلك المجال.



أشواق أثناء البيع



أشواق تجهز سندوتشات



أشواق سيد



خريجة نظم معلومات