أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الحكومة تنفى وقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، تواصل المركز مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُشدداً على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، مشيراً إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات، مُشيراً إلى أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه قد لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مُهيباً بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "155" في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.

الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ820 حاجا فى عيادات المدينة ومكة أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 820 حاجا، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الخميس، بينهم 489 حاجا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و 331 حالة في فنادق مكة المنورة.

وزارة الأوقاف تفتتح 13 بيتا من بيوت الله منهم 11 مسجدا جديدا افتتحت وزارة الأوقاف 13 مسجدًا اليوم الجمعة منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1192 مسجدًا منها 962 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و230 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء بعد غد الأحد

دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء بعد غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.وفق واس.

الصحة: 11 عيادة بمكة والمدينة تقدم خدمات الكشف والعلاج للحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام "2023 مـ - 1444 هـ". غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.