اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يونيو 2023 12:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة الأحد المقبل

الجمعة، 16 يونيو 2023 12:11 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة الأحد المقبل وزارة المالية - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


مرتبات يونيو

العاملين بالدولة

موعد صرف المرتبات

وزارة المالية

التعليم

التضامن

التخطيط

وزارة النقل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة