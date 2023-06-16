الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة الأحد المقبل الجمعة، 16 يونيو 2023 12:11 ص وزارة المالية - أرشيفية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وزير المالية: بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة الأحد المقبل علي جمعة لـ"الشاهد": 30 يونيو من أيام الله التى تخلصنا فيها من الجهالة الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع المخفضة لمدة شهرين.. فيديو التعليم: اختلاف نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى الترتيب فقط إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة وازدواج 10 آلاف كم طرق أخرى.. فيديو وزير المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 31.7 مليار دولار فى 2023 دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة لعام 1444 هجرياً الأحد وزير النقل: قريبا افتتاح محطة سكة حديد مصر في بشتيل الصحة: فحص 7 ملايين و91 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة القومية للأنفاق تعلن عن وظائف جديدة بالقطار الكهربائى الخفيف التموين: إضافة أبناء 5 فئات من الأولى بالرعاية على البطاقات.. اعرف التفاصيل التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تحتمل أكثر من إجابة وزيرة التخطيط: الانتهاء من 340 مشروعاً تنموياً بتكلفة 8.3مليار جنيه مرتبات يونيو العاملين بالدولة موعد صرف المرتبات وزارة المالية التعليم التضامن التخطيط وزارة النقل الموضوعات المتعلقة وزير المالية: بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة الأحد المقبل الخميس، 15 يونيو 2023 10:34 ص الضرائب: متابعة مستمرة لوزير المالية لكل إجراءات توحيد معايير الأجور والمرتبات الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:13 ص وزير المالية: استرداد 63.8 مليون جنيه من موظفين تعدت مرتباتهم الحد الأقصى للأجور الإثنين، 12 يونيو 2023 02:06 م "إزاى تقدر تستخدم كارت المرتب صح؟" فى برنامج بنكنوت على نغم FM الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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