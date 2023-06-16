اليوم السابع
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أبناء مصر في جنيف لوزير العمل: نتابع المشروعات العملاقة والمدن الجديدة بفخر

الجمعة، 16 يونيو 2023 12:32 م
أبناء مصر في جنيف لوزير العمل: نتابع المشروعات العملاقة والمدن الجديدة بفخر أبناء مصر في جنيف
كتبت آية دعبس

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في ختام مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنتهي أعماله اليوم الجمعة في جنيف، نظم مجلس إدارة الجالية المصرية، برئاسة محمود فضل، وجمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية، لقاء مع وزير العمل حسن شحاتة، بحضور فريد موسى، نائب رئيس الجالية، وعددا من المصريين المقيمين بجنيف السويسرية.

وبحسب بيان صحفي اليوم، حرص أبناء الجالية المصرية التأكيد على تواصلهم ومتابعتهم المستمرة لكافة مجريات الأمور في مصر، وما تشهده البلاد من نهضة واستقرار، في ظل الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقالوا إنهم يتابعون وبفخر تلك الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع من افتتاح مشروعات وبناء مدن جديدة، توفر فرص عمل، وتساهم في عملية التنمية، رغم التحديات التي تواجه العالم أجمع جراء تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في تهديد العالم بالبطالة وغياب الحماية الاجتماعية حسبما رصد مؤتمر العمل الدولي.

مؤكدين أن دولة 30 يونيه قادرة على مواجهة كافة الصعاب والتحديات مثلما فعلت خلال التسع سنوات الماضية، وأشاروا إلى أنهم مساندون لكافة سياسات التنمية والتعمير والبناء .

وطمأن الوزير حسن شحاتة أبناء مصر في جنيف على الأوضاع داخل بلادهم، ونقل إليهم الصورة الحقيقية التي تشهدها البلاد من تنمية وعمران رغم تحديات العالم، وحثهم على المزيد من التماسك، والتواصل مع بلادهم ،والإستمرا في المشاركة بكافة الأشكال في دعم تلك السياسات التي تشهدها البلاد في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


مؤتمر العمل الدولى

جنيف

وزير العمل

الجالية المصرية بجنيف



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