49.6 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر مارس 2023

كتب مدحت عادل

وبـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى 1.96 مليــار دولار خـــلال شهر مارس 2023 مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 49.6 ٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـة 34.6٪ حيـث بلغـت 3.75 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2023 مقابــل 5.72 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 67.9٪، أسمدة بنسبة 54.0٪، ملابس جاهزه بنسبــة 25.3%، البترول الخام 50.5٪) .

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 0.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.2 ٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 87.3%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد او صلب بنسبه 25.1%).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 40.6 ٪ حيث بلغت 5.71 مليار دولار خلال شهـر مارس2023 مقابـل 9.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبــة 65.2 %، قمح بنسبة 41.9 %، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبــه 38.7%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: ( منتجـات البتــرول بنسبـة 17.4%، الغاز الطبيــعى بنسبـة 28.1 %، خامــات الحديــد ومركزاتها بنسبـة 0.6 ٪، الفحم بأنواعه بنسبة 0.7 % ).