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10 معلومات عن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. تعرف عليها

الخميس، 15 يونيو 2023 07:30 ص
10 معلومات عن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. تعرف عليها ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تعتبر محطة تحيا مصر أحدث المشروعات فى ميناء الإسكندرية وهى محطة لوجستية ذكية تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المحطة.
 
 
1- تساهم فى دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات.
 
2- تجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل.
 
3- تعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة  فى مجال النقل البحري.
 
4- تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع.
 
5- تنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).
 
6- قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.
 
7-  تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.
 
8- أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.
 
9- تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
 
10- تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا وتعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. 

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