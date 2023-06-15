10 معلومات عن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية - أسماء على بدر

تعتبر محطة تحيا مصر أحدث المشروعات فى ميناء الإسكندرية وهى محطة لوجستية ذكية تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المحطة.

1- تساهم فى دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات.

2- تجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل.

3- تعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري.

4- تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع.

5- تنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

6- قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.

7- تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

8- أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

9- تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.

10- تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا وتعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.