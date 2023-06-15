اليوم السابع
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الخميس، 15 يونيو 2023 02:39 م
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‫ وزراء المياه الأفارقة يزورون قطاع تدريب الرى مساء اليوم

الخميس، 15 يونيو 2023 01:01 م
‫ وزراء المياه الأفارقة يزورون قطاع تدريب الرى مساء اليوم وزارة الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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يزور وزراء المياه الأفارقة المشاركين فى اجتماعات مجلس وزراء المياه " الأمكاو" مساء اليوم المركز الإقليمى للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد ختام اجتماعاتهم التى عقدت فى القاهرة على مدار 3 أيام.
 
يشار إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 أطلقت مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه “AWARe”، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “WMO”والعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتحتوى المبادرة على ستة مسارات عمل تغطى الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ تدعم الجهود الدولية للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، وإنشاء مركز أفريقي للتدريب فى مجال التكيف مع المناخ والذى كرسته مصر لخدمة هذا الغرض ، وقد أطلق المركز نشاطه الأول بالفعل فى دورة تدريبية حول "إدارة المياه في المناطق الحضرية" في الثاني من شهر مايو الماضى بمشاركة 24 متدربا من الدول الأعضاء بالأمكاو "السودان - جنوب السودان - الكونغو الديمقراطية - تنزانيا - تونس - بنين - الكاميرون - غامبيا - زامبيا"، ويتم صياغة حزم التدريب ضمن مسارات العمل الستة وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين .
 
 كما تم اعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى عقد في مؤتمر الامم المتحدة للمياه ، كما تحرص مصر على تقديم المبادرة لصالح القارة الأفريقية من خلال الامكاو بإعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة للعقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة (٢٠١٨-٢٠٢٨) ، في دعم أهداف التنمية المستدامة ، كما حقق مؤتمر COP27 اتفاقا لتمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.
 

افريقيا

المياه

مركز التدريب

وزراء المياه الافارقة



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