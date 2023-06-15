اليوم السابع
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الخميس، 15 يونيو 2023 05:51 م
أكرم القصاص
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وفاة سعاد شوقى أول عازفة لآلة القانون بالمغرب

الخميس، 15 يونيو 2023 05:24 م
وفاة سعاد شوقى أول عازفة لآلة القانون بالمغرب سعاد شوقى أول عازفة لآلة القانون بالمغرب
أ ش أ

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 توفيت أول عازفة لآلة القانون بالمغرب سعاد شوقى، اليوم الخميس، عن عمر 78 عاما، بعد معاناة مع المرض.

واشتهرت سعاد شوقى - التى ولدت عام 1945، بحي درب السلطان بمدينة الدار البيضاء - بكونها أول امرأة برعت في عزف آلة القانون، وواحدة من أهم الفنانين الذين قادوا هذا النوع الموسيقي إلى الأمام فى المغرب وفى العالم العربى، وأسهموا في تطويره؛ ما مكنها من تحقيق شهرة واسعة في العالم العربى، وشكلت رفقة زوجها الراحل سليمان شوقى، الملحن وعازف آلة العود، ثنائيا اشتهر لعقود وجال العواصم لتقديم عروضه الموسيقية، التي تمزج بين القانون والعود.


سعاد شوقى

المغرب

الدار البيضاء

آلة القانون



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