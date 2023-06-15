وزيرة الثقافة تفتتح مكتبة مصر العامة فى قنا بتكلفة 60 مليون جنيه.. صور

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس، مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات وفرش الأثاث، بتكلفة 60 مليون جنيه، بحضور النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن المكتبة تضم كتب فى مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الاطلاع البحثى للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكترونى، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة ستكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المكتبة مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 60 مليون جنيه، ويقع المبنى الرئيسى للمكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالى المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة.