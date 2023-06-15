وزارة التموين: تطوير 49 مكتب سجل تجارى حتى الآن.. وربط الخدمات بالبنوك

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ 9 سنوات الماضية منها تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، حيث تم تطوير 49 مكتب خلال المرحلة الأولى والثانية، وجاري تطوير 32 مكتب خلال المرحلة الثالثة لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة، لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية، وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد كذلك ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة والخدمات الإلكترونية للسجل التجاري بجانب تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من "التين، زيت الزيتون، وعنب براني"، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.