اليوم السابع
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الخميس، 15 يونيو 2023 01:06 م
أكرم القصاص
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فى مشهد أكاديمى إنسانى بمدينة الثقافة والعلوم..

معهد "خدمة اجتماعية" يكرم والدة طالبة توفيت قبل مناقشة مشروعات التخرج بشهر

الخميس، 15 يونيو 2023 12:40 م
معهد "خدمة اجتماعية" يكرم والدة طالبة توفيت قبل مناقشة مشروعات التخرج بشهر أسرة معهد خدمة اجتماعية

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في مشهد أكاديمي إنساني، دعا المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر والدة طالبة توفيت نتيجة إصابتها بمرض السرطان اللعين، لتكريمها في يوم مناقشة طلاب الفرقة الرابعة مشروعات التخرج.

كانت الطالبة الفقيدة قد توفيت قبل مناقشة مشروعات التخرج بحوالي شهر ونصف، ورأت عميدة المعهد أ.د.زينب الباهي أن الإنسانية تفرض توجيه الدعوة لوالدة الطالبة لتكريمها وتوجيه التحية لها على ما بذلته من مجهودات مضينة مع نجلتها التي يشهد لها زملاؤها وأساتذتها بحسن الخلق والاجتهاد والصبر، وهي قيم أخلاقية تنم عن تربيتها في أسرة كريمة تستحق كل تقدير، وتم تكريم والدة الطالبة في مكتب عميدة المعهد، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعديد من زميلات وزملاء الطالبة، الذين عبروا جميعا عن حزنهم الشديد لفقدان طالبة تتحلى بأنبل القيم. 

وقالت عميدة المعهد إن القيم الإنسانية والأخلاقية ستبقى في مقدمة أخلاقيات المؤسسات الأكاديمية، لتخريج أجيال تؤمن بأن الإنسانية أولا وتتقدم على كل شيئ.

 

 

 


مدينة الثقافة والعلوم

زينب الباهي

معهد خدمة اجتماعية




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