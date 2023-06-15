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مدير محطة تحيا مصر للرئيس السيسى: حجم التداول يصل إلى 1.5 مليون حاوية

الخميس، 15 يونيو 2023 03:05 م
مدير محطة تحيا مصر للرئيس السيسى: حجم التداول يصل إلى 1.5 مليون حاوية كريستوف كاساسان المدير التنفيذي لمحطة "تحيا مصر"
كتب سمير حسنى

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قال كريستوف كاساسان المدير التنفيذي لمحطة "تحيا مصر" للأغراض المتعددة بميناء الإسكندرية، إن المحطة تنافس مثيلاتها في الموانئ، كما يميزها قربها من قناة السويس، كاشفا عن أن حجم التداول بالمحطة يصل إلى 1.5 مليون حاوية و 2 مليون طن بضائع عامة و 100 ألف مركبة.

وأضاف المدير التنفيذي لمحطة "تحيا مصر"، خلال شرح طبيعة عمل المحطة أمام الرئيس السيسي، أن المحطة استقبلت لأول مرة رحلات ترانزيت منتظمة، فضلا عن استقبال رحلة أسبوعية بحمولة 1000 حاوية.

وأشار إلى أن المحطة تمتلك 1260 حاوية مبردة تتيح تصدير المنتجات المصرية بجودة عالية مع الحفاظ عليها، مؤكدا أن المحطة متاحة لجميع الوكلاء الأخرين.


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